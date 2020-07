ONE PIECE 985: Oda prende in contropiede i fan e annuncia il nuovo membro dei Mugiwara?

Si è discusso per tanto tempo dei nuovi membri dei Mugiwara. La ciurma di Rufy Cappello di Paglia è rimasta fissa sui nove membri per lungo tempo in ONE PIECE, ampliandosi a dieci solo dopo l'arrivo di Jinbe, anche se quest'ultimo ha tentennato parecchio prima di farsi definire davvero un membro del gruppo.

Pur guadagnando diversi alleati durante la saga di Dressrosa, nessuno entrò in ciurma in quel frangente di ONE PIECE. Nell'ultimo periodo però è stata avanzata l'ipotesi di Carrot undicesimo membro dei Mugiwara, eppure Eiichiro Oda sembra aver proposto un nuovo personaggio.

Negli ultimi tempi abbiamo fatto la conoscenza di Yamato, figlia di Kaido e fortemente ispirata da Oden Kozuki, tanto da spacciarsi per maschio in modo tale da emulare il suo idolo. Ha sempre sognato di lasciare Wanokuni, dove è intrappolata dal padre dall'età di otto anni, e nel capitolo 985 di ONE PIECE ha fatto una proposta piuttosto chiara a Rufy.

Durante la discussione nel sottotetto di Onigashima, Yamato ha chiesto senza peli sulla lingua di diventare un membro della ciurma di Rufy. La risposta del capitano non ha permesso sbilanciamenti, ma la forza della donna farebbe indubbiamente comodo al gruppo di protagonisti che sta per affrontare il suo viaggio finale. Sarà quindi Yamato l'undicesimo membro dei Mugiwara? Entrerà in contemporanea a Carrot oppure alla fine si risolverà in un nulla di fatto?

La risposta non potrà che arrivare alla fine della saga di Wanokuni, pertanto dovremo attendere diversi mesi.