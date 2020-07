ONE PIECE 985 spoiler: il mondo è alle porte di uno sconvolgimento epocale

Wanokuni, quella landa di samurai che per lungo tempo è stata governata da shogun retti e giusti, e ora nelle grinfie di Orochi e Kaido. Ma in ONE PIECE questa condizione potrebbe cambiare data la battaglia che sta per avere luogo a Onigashima. E Kaido potrebbe dare il la a questa epocale trasformazione dell'isola e del mondo intero.

Eravamo rimasti in ONE PIECE 984 a un Kaido che saliva sul palco insieme ai suoi tre fedeli subordinati King, Queen e Jack. Vediamo quali sono gli spoiler di ONE PIECE 985, un capitolo che si preannuncia esaltante. Come di consueto vi invitiamo a prendere con le pinze le informazioni.

Il capitolo 985 è intitolato "Il nuovo piano di Onigashima" e non recherà nessuna miniavventura di copertina a causa della pagina a colori di Eiichiro Oda. Nel resto del capitolo, ancora non è stata scoperta l'invasione dei samurai mentre un flashback di Momonosuke ci mostra come il bambino abbia avvisato Kanjuro di come la sua morte non avrebbe concluso la ribellione. I Foderi Rossi incontrano Kinemon e Denjiro, ormai in posizione per attaccare Kaido alle spalle. Il gruppo attraversa un ponte formato da una spada gigante.

Yamato rivela a Rufy di essere prigioniera di quell'isola e del padre da quando aveva 8 anni e l'incontro con Ace le aveva fatto desiderare ancora di più di scappare da quella terra. In un flashback vengono mostrati vari modi in cui la ragazza viene costretta a rimanere sull'isola, dai collari esplosivi ad altri metodi coercitivi e crudeli.

La scena di ONE PIECE si trasferisce poi su Kaido che annuncia la fine degli Shichibukai e l'alleanza con i pirati di Big Mom. Questo nuovo gruppo di pirati si impossesserà delle Armi Ancestrali e metterà in ginocchio il mondo, mentre sul palco arriva anche Big Mom che si è fatta sfuggire Nami. Wanokuni diventerà la base di quest'alleanza e una zona paradisiaca per i pirati, senza leggi. Rivela anche di non aver più necessità di Kozuki e Kurozumi, ammazzando poi Orochi.

Con questo gesto, Kaido chiede ai samurai di Wanokuni di diventare pirati per lui, mentre l'isola sarà nota come nuova Onigashima. E lo shogun di questa terra sarà Yamato. Proprio Yamato viene scovata alla fine del capitolo e l'informazione arriva fino ai Tobi Roppo. ONE PIECE sarà in pausa la prossima settimana.