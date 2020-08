ONE PIECE 986: ecco le tavole originali dell'ultimo capitolo

Tocca aspettare un giorno in più in questa settimana per ONE PIECE 987, un capitolo che ha fatto piangere anche l'editor che segue il manga di Eiichiro Oda. In attesa che arrivi lunedì, i lettori possono focalizzarsi sugli eventi del capitolo 986 pubblicato solo pochi giorni fa sulla rivista Weekly Shonen Jump.

Anche se abbiamo visto pochi fronti in azione, i personaggi ormai si stanno tutti concentrando nella piazza principale di Onigashima. Rufy, Yamato, i Nove Foderi Rossi, li abbiamo visti tutti in azione nelle tavole digitali su MangaPlus, ovviamente ritoccate dall'editing di casa Shueisha prima e da quello di Viz Media poi.

E se invece voleste vedere le tavole originali di ONE PIECE 986? In aiuto arriva il canale Twitter di Scotch Informer che ha condiviso alcune pagine e vignette di questo capitolo. Abbiamo visto nelle scorse settimane le tavole giapponesi di ONE PIECE 985, adesso invece possiamo osservare come ha avuto Oda davanti i disegni dell'incontro di Kin'emon e Denjiro con gli altri Foderi Rossi, così il primo piano di Shinobu che cerca di raggiungere Momonosuke sul patibolo.

Vi piace osservare le tavole come sono state pensate dall'autore e prima di essere lavorate dagli editor di Weekly Shonen Jump?