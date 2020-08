ONE PIECE 987: Eiichiro Oda ci mostra come ha disegnato la ciurma al completo

Grazie alla pagina Twitter di ONE PIECE denominata "Eiichiro Staff", il mangaka e la redazione stanno condividendo alcuni retroscena e segreti sulla fase di produzione dell'opera. Per questo ultimamente stiamo vedendo sempre più comparse delle tavole originali di ONE PIECE, o anche altri processi creativi.

Il capitolo 987 di ONE PIECE si è aperto con una pagina a colori che mostra tutta la ciurma dei Mugiwara. Rufy in primo piano, poi Zoro e Sanji ai lati, passando per tutti gli altri e per Jinbe, che finalmente ottiene il suo posto al centro insieme ai suoi nuovi compagni. Ma come ha fatto Eiichiro Oda a strutturare questa pagina a colori di ONE PIECE?

Il video con la realizzazione è stato postato proprio sull'account Twitter dove Oda ci mostra tutti i passaggi effettuati in digitale per completare questa color page d'apertura. Il mangaka ha dapprima provato varie sistemazioni per i personaggi, decidendo dopo qualche tentativo la formazione giusta. È passato poi a tracciare tutte le linee nere principali su dei livelli a parte, creando così le linee guida per poi iniziare il disegno vero e proprio e infine la colorazione delle varie aree.

Anche i colori sono cambiati diverse volte nel video. Vi è piaciuta la color page di ONE PIECE 987?