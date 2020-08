ONE PIECE 987: previsioni e data di uscita per il capitolo che ha fatto piangere l'editor

Abbiamo da poco messo da parte ONE PIECE 986, ricco ancora una volta di colpi di scena e che dà ufficialmente inizio alla battaglia con Kaido non più solo nell'ombra ma anche a campo aperto.

Con Kaido assalito dai Nove Foderi Rossi inizia ufficialmente la battaglia di Onigashima. I pirati delle cento bestie si organizzano per difendersi dall'assalto e ora ci sarà uno scontro in campo aperto. Molte di queste scene saranno in ONE PIECE 987 che debutterà su MangaPlus lunedì 10 agosto alle ore 18:00, posticipato di un giorno così come l'uscita di Weekly Shonen Jump in Giappone a causa di una festività.

Cosa accadrà in ONE PIECE 987? Eiichiro Oda si concentrerà molto sugli eventi nella piazza principale, dove Kaido sembra essere caduto dal palco dopo l'attacco. Nel bel mezzo della ressa ci sono anche Rufy e Yamato, con quest'ultima libera che può finalmente affrontare il padre. E sembra che sia questo capitolo e non il 986 che ha fatto piangere l'editor, pertanto dovremo aspettarci scene d'impatto e magari anche una prima morte dal lato dei protagonisti.

In gioco entrerà anche Big Mom che è lì nei paraggi e ci sarà qualche scambio di colpi anche con le Tre Calamità. Non è neanche da scartare l'ipotesi dell'arrivo di Who's Who o di un altro Tobi Roppo che tenterà di affrontare Yamato. Insomma, da ONE PIECE 987 potremmo davvero aspettarci di tutto. Intanto tenete nota del calendario di Weekly Shonen Jump e delle prossime pause dei manga.