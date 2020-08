ONE PIECE 987: per Rufy è il momento di un rematch con un imperatore

Da lungo tempo siamo nell'arco di Wanokuni, che concluderà un'enorme saga partita da Punk Hazard dove Kaido è l'obiettivo finale. Per questo il protagonista di ONE PIECE dovrà sconfiggere l'imperatore delle Cento Bestie durante la battaglia di Onigashima. Ma come ha potuto notare, non è solo lui l'avversario da sconfiggere.

A Wanokuni è infatti arrivata anche Big Mom, anche se l'imperatrice è stata costretta a separarsi dalla sua ciurma. A sorpresa, l'altro nemico di Rufy si è alleato con Kaido dando vita a un'alleanza che potrebbe far tremare i mari, con tanto di obiettivo finale la conquista del One Piece e del mondo.

Nel capitolo 987 di ONE PIECE però Rufy e Big Mom sono di nuovo faccia a faccia. Stavolta Rufy è più forte e ha imparato il Ryou, quella versione dell'Haki dell'armatura che potrebbe ferire anche lei e Kaido. Prima di avventarsi su Kaido quindi, il pirata dal cappello di paglia dovrà sconfiggere l'imperatrice a meno che non accada qualcosa che blocchi lo scontro sul nascere.

Riuscirà Rufy a sconfiggere Big Mom e poi presentarsi anche al cospetto di Kaido, per sconfiggere anche quest'ultimo? Oppure Eiichiro Oda intraprenderà altre scelte per i prossimi capitoli, annullando quello che sembra uno scontro certo?