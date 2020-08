ONE PIECE 987: spoiler completi e immagini per la battaglia contro l'imperatore

Il terzo atto di Wanokuni ci ha portato nel passato, ma adesso è giunto il momento di combattere per il futuro luminoso dell'isola dei samurai. L'alleanza tra samurai e pirati è giunta al suo obiettivo e ora bisogna tirare giù Kaido delle Cento Bestie dal suo trono di Onigashima. Riusciranno i pirati a fermare l'essere leggendario in ONE PIECE 987?

ONE PIECE 987 ci fornirà indubbiamente un altro passo verso il raggiungimento di questo obiettivo. Partendo dalla pagina a colori d'apertura, Eiichiro Oda ci mostra finalmente la ciurma dei Mugiwara al completo con tanto di Jinbe. Inizia così il capitolo 987 di ONE PIECE intitolato "Servo fedele", che nasconde un gioco di parole con Kin'emon.

Mentre viene colpito dai samurai, Kaido ricorda il suo combattimento di oltre venti anni fa con Oden e la ferita che gli fu inflitta. Le lame di Kin'emon e degli altri riescono a penetrare in alcuni punti della pelle mentre il gruppo cade dal palco sotto lo stupore di tutti. Capitanati da Hyogoro, anche gli altri samurai entrano in battaglia togliendosi il travestimento e sfoderando le proprie katane. Yamato deve entrare in azione contro Ulti, mentre Nami e Carrot si liberano e iniziano a combattere. Big Mom si lancia invece da Rufy, chiedendogli se è lì per abbattere Kaido. Il protagonista risponde invece che è lì per sconfiggere tutti: Kaido, Orochi, Big Mom e chiunque gli si pari davanti.

Kaido si riprende e mostra di avere qualche ferita ma poco seria, mentre accetta la sfida dei samurai. Si trasforma in un drago e i Nove Foderi Rossi gli si aggrappano sopra, mentre Rufy avvisa che li raggiungerà a breve. Fuori dal castello, Nekomamushi osserva insieme ai mink e avvisa che c'è una cosa diversa stavolta: c'è la luna piena nel cielo. ONE PIECE 988 arriverà tra due settimane.