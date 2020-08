ONE PIECE 988: data di uscita e previsioni sulla battaglia di Onigashima

Ci siamo quasi. Dopo mesi di tribolazioni dove sembrava esserci solo Rufy in azione, è giunto il momento di vedere tutte le forze alleate prendere posizione e iniziare gli scontri a Onigashima. Vediamo insieme cosa aspettarci e quando da ONE PIECE 988.

L'assalto a Kaido è iniziato e ora non ci si può più tirare indietro. L'imperatore delle Cento Bestie ha assistito al rifiuto di Momonosuke e all'attacco dei suoi vassalli, diventando obbligato a trasformarsi in un drago. Mentre porta i suoi nemici sulla cima della cupola di Onigashima, il nemico principale di questa saga di ONE PIECE si prepara a farli fuori.

Giù in piazza rimane invece Rufy, accompagnato da Yamato e una caterva di samurai. Ma le cose non vanno rose e fiori anche senza la presenza di Kaido, dato che nei paraggi c'è Big Mom, senza dimenticare tutte le altre forze dai Tobi Roppo, le Calamità, i Numbers e altri ancora. Insomma, inizia davvero la guerra aperta tra le due fazioni ed Eiichiro Oda nel capitolo 988 di ONE PIECE si dovrà scatenare con scontri a destra e a manca. La situazione confusionaria non permette più la creazione di scontri uno contro uno come abbiamo visto in archi narrativi precedenti, tuttavia è possibile che ci saranno dei matchup particolari a cui assisteremo.

Oda probabilmente inserirà alcune scazzottate di riscaldamento contro i pesci piccoli e, magari già dalla seconda metà del prossimo capitolo, vedremo alcune coppie di duellanti sfidarsi. Una piccola parentesi andrà dedicata anche ai mink, con la loro trasformazione grazie alla luna piena e quindi all'intervento contro i pirati nella piazza sottostante. Chissà se tutto ciò alla fine porterà alla morte di Kaido.

ONE PIECE 988 sarà pubblicato il 23 agosto alle ore 18:00 su MangaPlus a causa della settimana di pausa per l'Obon di Weekly Shonen Jump.