ONE PIECE 988: un fan crea spoiler falsi sul prossimo capitolo col ritorno di Ener

Siamo entrati nella fase dello scontro con Kaido, che non sappiamo ancora bene come andrà. Per ora tutte le forze dei due schieramenti sono in gioco e per questo ci aspettano grandi combattimenti nei prossimi capitoli di ONE PIECE. Però dovremo aspettare ancora diversi giorni prima di scoprire come questi si svolgeranno.

Noi abbiamo presentato le nostre previsioni su ONE PIECE 988, il primo capitolo che vedrà davvero Kaido in azione in battaglia durante questo scontro a Onigashima. Dopo infinite schermaglie con i suoi sottoposti, infatti i Foderi Rossi sono sulla cupola di Onigashima e hanno di fronte la versione draconica dell'imperatore. Ma Nekomamushi annuncia che ci sono i Mink in attesa di sfruttare la loro forma Sulong.

Tuttavia un fan ha deciso di realizzare una fan art divertente con gli spoiler di ONE PIECE 988, ovviamente falsi. Prendendo spunto da Dragon Ball, Kaido lancia un attacco che distrugge la luna, vanificando la possibilità dei mink di trasformarsi. Nell'immagine in basso vediamo questa scena, con tutti i Foderi Rossi sbigottiti per il colpo, ma c'è anche un altro personaggio che torna a sorpresa dopo questa distruzione.

Il personaggio è Ener, che conoscemmo su Skypea, saga storica di ONE PIECE e raccontata ormai decenni fa da Oda. Anche lui rimane scioccato dalla distruzione della luna che per lungo tempo aveva agognato. Vi piacerebbe se il capitolo 988 di ONE PIECE prendesse una piega del genere?

Qualunque mossa faccia, il dominio di Kaido potrebbe finire a breve.