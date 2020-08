ONE PIECE 988: inizia lo scontro più difficile per Sanji

Eiichiro Oda ha impiegato molti capitoli per porre le basi di una vera guerra all'interno del Paese di Wa, partendo dal Reverie, per arrivare all'alleanza tra Kaido e Big Mom, e dopo gli eventi del capitolo precedente sono stati finalmente anticipati gli scontri più importanti che ci porteranno alla conclusione di quest'arco di ONE PIECE .

Kaido ha presentato a tutti gli abitanti di Onigashima i nuovi piani che ha in serbo per il futuro dell'isola, ottenendo un responso parzialmente negativo. Nonostante i due imperatori abbiano ora un'impressionante numero di uomini come sottoposti, devono infatti fare i conti con altrettanti ribelli, che vogliono liberare Wano dalla loro tirannia.

Nell'ultimo capitolo pubblicato, il 988, abbiamo visto Sanji, con tanto di Raid Suit, entrare in azione per salvare il piccolo Momonosuke dal crocifisso sul quale era stato legato. Non è stata una missione semplice, visto che il cuoco dei Mugiwara è stato immediatamente colpito da King, uno dei tre comandati dei Pirati delle Cento Bestie.

Scambiandosi alcune battute prima dello scontro, King colpisce duramente il cuoco, e i due si ritrovano in un edificio, isolati dagli altri scontri. Sanji non deve assolutamente sottovalutare il suo avversario, considerata la potenza fisica e il Frutto del Diavolo che possiede, ma questo scontro potrebbe essere un modo per rivedere finalmente il vero Gambanera in azione, dopo gli eventi di Whole Cake Island.

