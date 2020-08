ONE PIECE 988: la luna piena è il segnale dell'attacco, le Calamità iniziano a combattere

La ciurma di Kaido è composta da tantissime persone. Oltre l'imperatore a capo, abbiamo conosciuto i sei Tobi Roppo, i Numbers e i soldati semplici, oltre qualche altro elemento di spicco come Basil Hawkins. Ma in cima a questa piramide ci sono le Tre Calamità, i soldati più fedeli e forti di Kaido. Con ONE PIECE 988 arriva il loro turno.

Il capitolo di ONE PIECE 988 si apre con la solita mini avventura dedicata a Capone Bege, concentrata ancora una volta su Pound. Il capitolo vero e proprio si apre con una scena su Kaido ancora sulla cupola, mentre sta per essere raggiunto da Jack. Il terzo delle calamità viene però fermato da alcuni mink, in particolare i guardiani della foresta e i moschettieri che si trasformano in Sulong.

In piazza invece King si accorge che Shinobu sta tentando di liberare Momonosuke e la scaraventa contro un edificio. Ma il bambino inizia a volare per aria stranamente, ma ancora una volta la Calamità si accorge della presenza di qualcuno: stavolta è Sanji con la Raid Suit dei Germa e, una volta passato Momonosuke a Shinobu, si occupa di combattere King che è in forma da pterodattilo.

Rufy osserva la scena e chiede a Yamato di andare ad aiutare Shinobu e Momonosuke mentre di fronte al pirata dal cappello di paglia appare Big Mom. L'imperatrice sferra un colpo talmente potente da perforare gli edifici di Onigashima, lasciando i samurai attoniti. Ma l'attenzione di Big Mom si concentra poi su Nami che sta per essere attaccata da Zeus, ma all'improvviso appaiono Franky e Brook in sella alla moto rinoceronte. Franky colpisce in faccia l'imperatrice mentre Brook affetta Zeus.

ONE PIECE 989 arriverà tra due settimane per una nuova pausa di Eiichiro Oda.