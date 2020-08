ONE PIECE 988: spoiler completi e immagini sotto il chiaro di luna

La battaglia di Onigashima è ufficialmente iniziata. Dopo Rufy e Kidd, anche gli altri gruppi dell'alleanza hanno finalmente fatto la loro mossa allo scoperto dando inizio alla guerra contro l'imperatore Kaido e la sua ciurma. Questa battaglia segnerà una svolta nella storia, quali sono i prossimi passi programmati da Eiichiro Oda?

I primi spoiler di ONE PIECE 988 ci avevano permesso di dare una veloce occhiata allo svolgimento futuro, ma ora arrivano un riassunto completo e anche tante immagini che confermano alcuni dettagli sul capitolo in arrivo domenica su MangaPlus. "Scusate l'attesa" è il titolo del capitolo 988 di ONE PIECE. Pound si è gettato in mare e sta tentando di raggiungere la nave di Bege a nuoto mentre un gruppo di marine dalla costa sta sparando sul gruppo.

Intanto Kaido si prepara a scontrarsi con i mink, ma Jack sta arrivando con i suoi subordinati in cima alla cupola, e tra questi c'è anche il Number 7 dalla forma di un Oni della fiaba di Momotaro. Inuarashi e Nekomamushi vogliono vendicarsi di Jack, ma i Guardiani e i Moschettieri avvisano i due capi di concentrarsi su Kaido, loro si occuperanno del mammut. Tutti i mink usano la trasformazione in Sulong.

Sul Live Floor, Shinobu viene colpita da King mentre tenta di salvare Momonosuke, ma il bambino inizia misteriosamente a volare. King attacca nel vuoto dove in realtà c'è Sanji invisibile con la tuta del Germa. Dopo aver passato Momonosuke a Shinobu, Sanji si prepara a scontrarsi con King in forma pterodattilo.

Intanto il protagonista di ONE PIECE chiede a Yamato di andare ad aiutare Momonosuke. Rufy vuole dirigersi da Kaido, ma Big Mom gli blocca la strada. L'attacco dell'imperatrice "Elbaf no Yari: Ikoku" distrugge mezza Onigashima fino a raggiungere il mare. Big Mom convoca al suo fianco Zeus che prova a ribellarsi senza successo. Mentre l'imperatrice si prepara a uccidere Nami, Franky colpisce sulla faccia l'imperatrice con la moto Kurosai, mentre Brook usa la sua spada per tagliare a metà Zeus.

ONE PIECE sarà in pausa la prossima settimana, pertanto il capitolo 989 non arriverà prima di due settimane.