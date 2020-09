ONE PIECE 989: la ciurma si prepara alla grande battaglia, tutti uniti contro Kaido

La storia di ONE PIECE sta procedendo spedita verso il finale di Wanokuni, una saga che sta vedendo i Mugiwara affrontare la ciurma di Kaido. Eiichiro Oda e Shueisha stanno caricando i loro fan per il volume 100 di ONE PIECE ma prima di arrivarci dovremo vedere cosa accadrà in un'altra ventina di capitoli, partendo dal 989.

Dopo gli spoiler di ONE PIECE 989, vediamo cosa accade nel nuovo capitolo scritto e disegnato da Eiichiro Oda. Pound sta tentando di scappare dai marine mentre mostra una foto alle due figlie, che ancora non credono all'uomo. Nella collanina si notano due gemelle con Big Mom arrabbiata che manda via proprio Pound.

Tornando alla storia, tutti si accorgono che Big Mom è stata colpita in faccia da Franky dei Mugiwara e, mentre l'imperatrice si prepara a rispondere al raggio laser di Franky, irrompono tre Numbers nell'area. Uno di essi sta tenendo il Brachio Tank nella mano e il cyborg cambia quindi bersaglio, liberando Usopp e Chopper. Tuttavia Big Mom lo sta per colpire, ma la coppia Jinbe-Robin interviene in tempo con un attacco combinato che manda via l'imperatrice dall'area.

Intanto Rufy sta cercando di risalire gli edifici di Onigashima per raggiungere Kaido e, nel farlo, incontra anche Zoro che vuole andare con lui. Tuttavia Queen lo ferma con la sua forma dinosauro, mentre King e altri Gifters volano in cielo per impedire a chiunque di avvicinarsi. Rispediti in piazza, vediamo anche Sanji che si riprende grazie alla resistenza della tuta.

Hyogoro rivela che non ha paura di perdere nonostante le difficoltà che ha di fronte mentre i dieci Mugiwara si radunano al centro della piazza. ONE PIECE 990 tornerà la prossima settimana.