ONE PIECE 989: cosa ci aspetta dopo la pausa? Previsioni e data di uscita

Gli scontri di Onigashima stanno iniziando a prendere corpo. Kaido ha trovato i suoi avversari, le tre calamità idem. Certo, vedremo sicuramente dei capovolgimenti di fronte e cambi a metà partita ma ONE PIECE sembra essere entrato definitivamente nella fase di battaglie intense. Dovremo attendere molto però prima di capire cosa succederà.

ONE PIECE 989 arriverà tra due settimane. Purtroppo Eiichiro Oda ha preso una pausa per i soliti motivi personali e quindi il prossimo numero di Weekly Shonen Jump non conterrà alcun capitolo sulla ciurma di pirati. Per questo la data è spostata a lunedì 7 settembre per i giapponesi, oppure domenica 6 per chi fa uso di MangaPlus.

Abbiamo visto la battaglia tra Sanji e King nel precedente capitolo per questo è lecito aspettarsi un prosieguo in ONE PIECE 989. In molti avrebbero voluto vedere King affrontare Zoro, dato che anche il membro più forte della ciurma di Kaido è uno spadaccino. Tuttavia nell'area in cui è stato scaraventato Sanji c'era fino a poco fa proprio Zoro, per questo i due potrebbero dar vita a un inedito scontro di coppia.

I mink dovranno vedersela invece con Jack ma è improbabile che Oda ci faccia vedere molto di quest'altro scontro fin da subito, mentre sarà interessante vedere le forme Sulong di Nekomamushi e Inuarashi. Infine ONE PIECE 989 deve obbligatoriamente dedicare una parte anche a Big Mom. L'imperatrice stava tentando di affrontare Rufy ma l'intervento di Franky ha interrotto il flusso della battaglia. Essendo stata colpita in volto e non alla testa è dura che Linlin abbia di nuovo perso la memoria, cosa che avrebbe tolto di mezzo in modo anticlimatico uno dei nemici più forti della saga.

Voi cosa vi aspettate dal capitolo 989 di ONE PIECE?