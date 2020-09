ONE PIECE 989: il re di Jump ritorna, ecco i primi spoiler del prossimo capitolo

Per alcuni lettori di ONE PIECE è impossibile abituarsi alle pause che Eiichiro Oda si prende su per giù ogni mese. Aggiungendo il fatto che recentemente Weekly Shonen Jump ha fatto qualche pausa in più a causa del Coronavirus e che lo stesso mangaka ha dovuto rallentare i lavori, la storia di ONE PIECE ha continuato più lentamente.

Ma finalmente ONE PIECE 989 sta per arrivare. La storia sarà pubblicata domenica su MangaPlus, mancano quindi pochi giorni per il ritorno del re di Weekly Shonen Jump. Tuttavia nelle scorse ore sono arrivare le prime anticipazioni su ONE PIECE 989; vediamo insieme gli spoiler.

Per ora le informazioni rivelate sono molto poche, essendo arrivate con anticipo rispetto al solito. Il titolo del capitolo sarà "Non penso stiamo perdendo" e la storia di copertina rivedrà Pound come protagonista. Appariranno ben tre nuovi Numbers e Big Mom specifica che questi sono delle versioni fallite delle riproduzioni degli "Antichi Giganti" di Punk Hazard.

Nico Robin e Jinbe combattono fianco a fianco, mentre Rufy tenta di scalare Onigashima e raggiungere Kaido. Tuttavia Queen e King, con quest'ultimo che quindi non sta combattendo con Sanji, lo fermano. Alla fine del capitolo di ONE PIECE 989 vediamo tutti i Mugiwara riuniti nello stesso punto della piazza. Il capitolo di ONE PIECE 990 arriverà la prossima settimana regolarmente.