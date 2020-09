ONE PIECE 989 spoiler e immagini: i Mugiwara entrano in azione

La fase clou di ONE PIECE sta arrivando! Ormai la battaglia con Kaido si è aperta ufficialmente, con l'imperatore che ha trovato i suoi avversari. Anche King è sceso in battaglia, così come Jack e un'altra marea di subordinati dei pirati delle cento bestie. Ma i Mugiwara hanno scelto di non rimanere a guardare.

Dopo i primi spoiler di ONE PIECE 989 di ieri che ci consentivano di scoprire ben pochi dettagli, oggi arrivano invece immagini e riassunti completi per il prossimo capitolo. I fan si preparino per un capitolo che promette di gettare le basi per uno scontro epico.

Oltre alle conferme sulla mini avventura di copertina e al titolo, torniamo all'attacco a Big Mom operato da Franky e Brook. I pirati di Kaido che si trovano nei paraggi iniziano a scappare sapendo che l'imperatrice si infurierà e metterà tutto a ferro e fuoco. Rufy inizia a scalare gli edifici di Onigashima per andare a battere Kaido. Il pirata dice a Shinobu che Yamato è dalla loro parte, mentre proprio Yamato arrossisce mentre dice a Momonosuke di essere Oden e che lo proteggerà. Il bambino e Shinobu fuggono via scioccate da Yamato.

Big Mom si alza e attacca Franky, mentre i boss della Yakuza di Wano discutono se dovrebbero scontrarsi con i Tobi Roppo invece di perdere tempo con i subordinati di basso rango. Franky si presenta a Big Mom mentre Nami gli dice di scappare. Franky però le risponde: "Perché dovremmo scappare solo perché è un'imperatrice? Vuoi o non vuoi rendere il nostro capitano il Re dei Pirati?". Franky sta per sparare un raggio laser verso Big Mom quando appaiono tre Numbers.

In quel momento l'imperatrice fa capire che sono versioni fallite degli "Antichi Giganti" (come Oars) che Kaido comprò a Punk Hazard. Uno di questi regge tra le mani il Brachio Tank dove si trovano Usopp e Chopper. Franky lo colpisce in volto mentre Big Mom sta per attaccare il robot, ma Jinbe interviene e devia l'attacco, scagliandola al suolo. Anche Robin interviene nella battaglia contro Big Mom.

Rufy arriva al palco dove incontra Zoro e decidono di andare verso Kaido insieme, ignorando Queen. La calamità però ferma il salto di Rufy trasformandosi in un dinosauro. Contemporaneamente, King e altri Gifter volanti stanno bloccando il cielo per impedire a chiunque di raggiungere Kaido. Ritorna anche Sanji, sano e salvo grazie alla resistenza della tuta.

Mentre Rufy e Zoro vengono scagliati nella piazza, Hyogoro dice che nonostante le difficoltà non perderanno. Nell'ultima pagina, la ciurma dei Mugiwara è al completo mentre si sta preparando ad affrontare i Numbers, King e Queen. ONE PIECE tornerà la prossima settimana.