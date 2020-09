ONE PIECE 990: prima immagine spoiler, ecco chi sarà il protagonista del capitolo

La prossima settimana ONE PIECE sarà in pausa. Il capitolo 991 slitterà quindi alle ultime settimane di settembre come vi avevamo comunicato qualche giorno fa. Ma prima di dover sopportare altri giorni di stop, dobbiamo ancora assistere al capitolo 990. Cosa avrà preparato Eiichiro Oda per la nuova storia?

A darci qualche informazione in attesa che esca la pubblicazione su MangaPlus ci hanno pensati i tanti spoiler di ONE PIECE 990 spuntati in rete nelle scorse ore. Con netto anticipo rispetto al solito, abbiamo appreso del ritorno dei Tobi Roppo al centro dell'azione, con alcuni di questi in particolare.

Dopo le prime informazioni divulgate ieri che ci fanno sapere delle nuove apparizioni di Who's Who, Queen, X-Drake e Basil Hawkins, veniamo meglio a conoscenza del rapporto tra questi e di cosa sta affrontando Rufy. Partendo dal gruppo dei Tobi Roppo, sia Queen che Who's Who vogliono uccidere X-Drake. Sembra che Who's Who non sappia ancora che Drake è della marina, ma vuole ucciderlo perché crede che sia stato lui a far evadere Trafalgar Law di prigione. Basil Hawkins invece riferisce che la persona che ha l'1% di sopravvivere alla notte è proprio X-Drake.

Una delle scene del capitolo 990 di ONE PIECE vedrà proprio X-Drake e Who's Who, ritratti nella bozza in calce disegnata dallo spoiler provider coreano per l'impossibilità di condividere l'immagine del capitolo effettivo.

Intanto anche i pirati di cappello di paglia hanno il loro bel da fare. Non sono stati ancora scelti gli avversari del gruppo di protagonisti, ma Rufy e Zoro si stanno scontrando con i Numbers. Nelle ultime immagini, Eiichiro Oda ha raggruppato Rufy, Zoro, Drake e i Numbers. Non sappiamo quindi se ci sarà uno scontro tra di loro o se X-Drake aiuterà i Mugiwara.