ONE PIECE 990 si mostra a colori grazie allo splendido lavoro di Amanomoon

ONE PIECE è il manga attualmente più famoso al mondo, non c'è alcun dubbio su ciò. Considerata anche la sua longevità, ha accompagnato nella crescita tanti fan che poi hanno messo il proprio talento a disposizione del manga, realizzando opere di qualità davvero alta. Uno degli appassionati è Amanomoon, conosciuto anche come Pandaman.

Ispirandosi allo storico non-personaggio di ONE PIECE, che appare e scompare a piacimento tra i disegni di Oda, Amanomoon/Pandaman da diversi mesi è conosciuto per i suoi lavori di colorazione delle tavole del manga. In rete ormai i suoi lavori sono diventati virali, come anche la sua firma, e ad ogni nuovo appuntamento con la storia piratesca di Rufy siamo sicuri che a breve vedremo un lavoro a colori fatto da lui.

Non a caso è arrivato ONE PIECE 990 con la conseguente trasformazione dal monocromatico bianco e nero tipico dei manga a tavole ben più colorate grazie alla realizzazione digitale del fan. In basso possiamo vedere un tweet dove ci sono quattro scene del capitolo recentemente pubblicato su MangaPlus con X-Drake in pericolo, Rufy con il Gear Fourth attivo, i Numbers e la scena finale con lo scontro.

Con l'uso dei colori e la configurazione con tanto di sfondo, sembra quasi di assistere a un episodio dell'anime di ONE PIECE. Intanto ci avviciniamo sempre di più al memorabile e storico capitolo 1000 di ONE PIECE.