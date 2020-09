ONE PIECE 990: Mugiwara alla riscossa, ma c'è un tradimento imprevisto

Ormai si sono accese alla luce del sole le diatribe tra la ciurma di Rufy e la ciurma di Kaido. L'imperatore è tenuto impegnato dai Foderi Rossi sul tetto di Onigashima mentre il protagonista di ONE PIECE e i suoi si trovano ancora in piazza. L'intervento di Rufy è bloccato da alcuni dei nemici più forti del gruppo rivale.

La riunione dei Mugiwara dello scorso capitolo però potrebbe risolvere questo inconveniente. In ONE PIECE 990, che comincia con la classica mini avventura dedicata a Capone Bege e la sua ciurma, dove finalmente Pound viene salvato dalle due figlie, vediamo il ritorno in piazza dei protagonisti. Non prima però di assistere alla liberazione di Sasaki che per sua fortuna ha ricevuto un aiuto imprevisto dall'attacco di Big Mom.

Intanto X-Drake sta parlando con Hawkins tentando di convincerlo a tradire Kaido, mentre King avvisa tutti i Tobi Roppo che la loro piccola scommessa è stata sospesa: la loro nuova missione è di non far salire nessuno da Kaido. Who's Who intanto entra nella sala dove si trovano Drake e Hawkins, convincendo il primo ad aiutarlo a uccidere Queen.

In piazza i samurai stanno tentando di fare spazio a Rufy e i suoi occupandosi dei giganti, ma non hanno speranze. Invece l'intervento di Zoro e Jinbe serve a qualcosa mentre Rufy, memore della lotta con Oz a Thriller Bark, vuole dimostrare di essere cresciuto e attiva il Gear Fourth. Intanto nella sala di Queen, la Calamità vuole uccidere Drake: il marine in incognito è stato ingannato dalla trappola di Who's Who e ora è circondato da Queen, l'altro Tobi Roppo e Hawkins.

Sembra non avere più speranze di sfuggire quando si lancia in piazza e chiede al volo l'aiuto di Rufy. Il capitano però rimane scioccato dalla domanda di combattere insieme. ONE PIECE 991 sarà in pausa la prossima settimana.