ONE PIECE 990: previsioni e data di uscita, i Mugiwara alla riscossa

ONE PIECE 989 è stato pubblicato qualche giorno fa su MangaPlus. La scorsa avventura settimanale scritta e disegnata da Eiichiro Oda ci ha riportato alla battaglia di Onigashima, che vede una folta schiera di pirati e samurai contro gli sgherri di Kaido. Ovviamente a capitanare questa impresa contro l'imperatore ci sono i Mugiwara.

E ora che tutta la ciurma si è riunita, cosa accadrà in ONE PIECE 990? Inevitabilmente è il momento giusto per presentare un po' di scontri, anche se rapidi, che mostrino la coesione e le abilità di tutta la ciurma. Insomma, una breve schermaglia contro i pesci piccoli di Kaido in attesa che Queen e King incontrino i loro avversari definitivi.

Non c'è solo la ciurma dei Mugiwara in attesa: da un po' di tempo abbiamo perso le tracce della ciurma di Kid e di quella di Law. Le due Supernove devono ancora entrare davvero in gioco e il loro ruolo sarà fondamentale per mantenere la bilancia di forza a favore dei protagonisti. Improbabile che vedremo entrambi in azione nello stesso capitolo ed è più probabile che Oda si concentrerà su loro due soltanto uno alla volta. Per questo il più probabile nel riapparire a breve è Kid, che abbiamo già visto caricare nell'area. A questo proposito, potremmo rivedere anche Scrathman Apoo, primo bersaglio di Kid, finora messo da parte insieme ai Tobi Roppo.

Infine anche i Tobi Roppo potrebbero rifare la loro comparsa, o almeno in parte. Questi sei pirati sono stati largamente caricati da Oda, una loro dipartita senza grossi sconvolgimenti non sarebbe possibile. ONE PIECE 990 arriverà su MangaPlus domenica 13 settembre. Intanto già sappiamo che ONE PIECE 991 tarderà ad arrivare.