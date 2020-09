ONE PIECE 990, riassunto e immagini: la morte aleggia su un personaggio

Torna ONE PIECE col capitolo 990. I primi spoiler avevano confermato un certo personaggio dei Tobi Roppo al centro della scena. Vediamo insieme con le nuove immagini chi rischia la vita.

In basso potete trovare la galleria di immagini relative a ONE PIECE 990. Torna ancora una volta nelle mini avventure Pound, che stavolta viene aiutato dalle due figlie. Il capitolo però riprende con la liberazione di Sasaki, che ha sfruttato l'attacco di Big Mom di poco prima.

Sul tetto della cupola di Onigashima, i Mink stanno rendendo la vita dura all'armata di Jack. Mentre il mammut riesce ancora a combattere nonostante le vistose ferite, gli altri sembrano essere al tappeto. Ma Jack risponde ai colpi finché non devono entrare in gioco Inuarashi e Nekomamushi. Entrambi fermano Kin'emon mentre attivano la loro forma Sulong di cui si vede solo la silhouette. Jack sembra intimidito.

King richiama i Tobi Roppo sul palco e dice loro di non cercare Yamato ma invece di bloccare chiunque tenti di raggiungere Kaido. Inoltre, la sfida con le calamità è cancellata. Hawkins sembra essere ferito e nella stessa stanza di Drake. Il marine in incognito avverte l'altro che questo sarebbe un buon momento per abbandonare Kaido, ma l'uomo di paglia risponde che un certo uomo avrà solo la probabilità dell'1% di sopravvivere alla notte. Intanto Ulti si riunisce con Page One.

Who's Who appare nella stanza di Drake e gli chiede di andare insieme a uccidere Queen. Drake lo segue ma una volta arrivato sul palco scopre che è lui la persona che Who's Who e Queen vogliono uccidere. Al centro della scena, i Numbers provano ad attaccare i Mugiwara ma vengono protetti dai samurai. Tuttavia Zoro e Jinbe intervengono. Rufy ricorda lo scontro con Oars e utilizza il Gear Fourth.

La scena si sposta di nuovo su Drake che è stato ferito in faccia ed è circondato da Queen, Who's Who e Hawkins. Tutti vogliono uccidere X-Drake, e Queen dice che è stato lui a liberare Law. Chiedono per chi lavori veramente Drake ma questi decide di scappare verso Rufy ricordando le parole di Coby. Drake salta giù e colpisce un Numbers, chiedendo poi a Rufy di unirsi a lui. Il protagonista di ONE PIECE rimane scioccato dalla proposta. ONE PIECE sarà in pausa la prossima settimana.