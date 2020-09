ONE PIECE 990: spoiler in anticipo, i primi dettagli sul prossimo capitolo

Abbiamo da poco lasciato le ultime pagine di ONE PIECE 989, con la ciurma dei pirati di cappello di paglia finalmente al completo e tutto riunito a Onigashima, pronto per l'eccezionale battaglia contro Kaido. Eppure in rete sono già trapelati i primi spoiler di ONE PIECE 990.

Naturalmente sono ancora poche le informazioni divulgate sul prossimo capitolo, come accade sovente quando i dettagli arrivano con larghissimo anticipo rispetto al solito. Ma non per questo sono meno succosi. Andiamo a vedere cosa dobbiamo aspettarci.

Innanzitutto è confermata la notizia della fine del capitolo con la pausa di ONE PIECE, a poche settimane di distanza dalla precedente. Veniamo poi a sapere che Queen ha incontrato la persona che vuole uccidere, ed è uno dei Tobi Roppo. Contemporaneamente, Who's Who ha lo stesso bersaglio. X-Drake chiede a Basil Hawkins cosa sta facendo, e la supernova gli risponde "la possibilità di sopravvivere a questa notte di una certa persona è dell'1%".

Secondo gli ultimi aggiornamenti, è stata rivelata la vittima designata di Queen e Who's Who e sembra essere proprio X-Drake. La SWORD rischia quindi di perdere il suo comandante in incognito. Non ci sono altre novità sul resto del capitolo 990 di ONE PIECE, che sicuramente coprirà molto di più di questo rapporto di X-Drake con gli altri pirati.