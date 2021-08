ONE PIECE 990 trailer: il potere dei più forti nel nuovo video

È già da qualche settimana che i protagonisti di ONE PIECE sono arrivati a Onigashima. L'adattamento animato di Toei Animation ha portato Rufy e compagni a gettare l'ancora davanti all'enorme teschio che contrassegna l'isoletta al largo di Wano, pronti per combattere contro Kaido delle Cento Bestie e la sua numerosissima ciurma.

Come di consueto però, Rufy ha perso subito le staffe e ciò ha provocato non pochi problemi. Dietro di lui, anche Zoro, Kid e altri si sono fatti scoprire e ora ne devono affrontare le conseguenze. Apoo è già apparso a contrastarli, mentre stiamo per vedere anche l'intervento di Ulti.

Il trailer di ONE PIECE 990 mostra tutto ciò che accadrà nel prossimo episodio. Inevitabilmente, i pirati dell'alleanza che si sono fatti scoprire saranno ancora a combattere contro gli sgherri di Kaido. Nei pochi secondi resi disponibili nel video che potete osservare in basso vediamo Page One e Ulti insieme nei corridoi di Onigashima, con quest'ultima che affronta Rufy mentre si prepara a sferrare un colpo volante. Nei secondi successivi, anche Kid e Killer si stanno occupando dei pirati di Kaido, mentre Law si prepara ad entrare in azione.

Mentre una maschera misteriosa si appresta a entrare in azione, sul finale del trailer di ONE PIECE 990 vediamo Ulti attaccare Rufy con la sua possente testata. Il titolo dell'episodio di ONE PIECE sarà "Bagua Tonante! L'apparizione del figlio di Kaido!".