ONE PIECE 991: battaglia totale in piazza mentre Kaido passa all'attacco

Continua il countdown verso ONE PIECE 1000, un capitolo che sarà a dir poco epocale. Già in questo momento Eiichiro Oda sta gettando le basi per lo scontro tra Rufy e l'imperatore Kaido che sarà inevitabilmente la battaglia più difficile mai affrontata finora dal protagonista di ONE PIECE.

Nel capitolo 990 di ONE PIECE abbiamo visto X-Drake rischiare di morire ma il marine in incognito prova ad appoggiarsi a Rufy per adempiere al suo ruolo. Come l'ha presa il capitano dal cappello di paglia? La risposta è in ONE PIECE 991 che, dopo una breve parentesi con Pound, Lola e Chiffon, mostra tutti i dubbi che la ciurma ha verso X-Drake.

Mentre Zoro e Jinbe sono sospettosi, Rufy accetta senza esitazione beccandosi le ire della sua ciurma. Zoro non è convinto e scambia qualche colpo di spada col marine in incognito che però continua ad affermare che le loro intenzioni sono le stesse. Nel frattempo Page One e Ulti arrivano al centro dell'azione, trasformati da dinosauri, ma un attacco di Usopp colpisce il primo. I due dinosauri prendono così come bersaglio il cecchino e Nami, che se la danno a gambe per allontanare il duo dei Tobi Roppo dal centro del combattimento.

Mentre Rufy e Sanji cercano di dirigersi verso Kaido, in zona arriva anche Apoo. Stavolta Rufy evita l'attacco coprendosi le orecchie, mentre il pirata nemico incita i Numbers a riprendersi ed entrare tutti in battaglia. Anche Franky è obbligato a lasciare la zona per attirare il Numbers Hatcha lontano dalla piazza, mentre X-Drake sceglie Apoo come avversario.

Intanto sulla cupola va avanti il combattimento. La forma Sulong di Inuarashi e Nekomamushi è troppo potente per Jack che cade stremato al suolo nella sua forma di mammut con tanto di zanna spezzata. Kaido, che finora era rimasto a guardare, si arrabbia e prepara un Boro Breath contro i samurai. Kin'emon tuttavia sfrutta una sua tecnica per tagliare il raggio a metà, proteggendo i suoi amici. I Foderi Rossi sono più che mai disposti a morire ma portando con loro Kaido.

Adesso che anche Kaido è sceso in battaglia, le cose diventeranno più ardue per i protagonisti di ONE PIECE.