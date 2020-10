ONE PIECE 991: le commoventi parole dei Samurai per onorare la memoria di Oden

L'attuale arco narrativo di ONE PIECE ambientato nel Paese di Wa si sta per concludere, e mentre vediamo i pirati di Cappello di Paglia avanzare sul territori di Onigashima per raggiungere Kaido, e scontrarsi con potenti avversari, contro l'imperatore ci sono già i Nove Foderi Rossi guidati da Kin'emon, pronti a sacrificarsi per la memoria di Oden.

Nel corso degli anni, Eiichiro Oda ci ha abituato a battaglie intense condite con momenti commoventi e memorabili, e le tavole conclusive del capitolo 991, intitolato "Lasciaci Morire", rientrano sicuramente tra questi. Il capitolo si apre con X Drake, il marine sotto copertura entrato a far parte dei pirati delle Cento Bestie, che chiede a Luffy di schierarsi dalla loro parte.

Avendo un nuovo alleato tra loro, i Mugiwara si trovano in una situazione migliore rispetto a quella dei Samurai fedeli a Oden, che intanto stanno affrontando apertamente Kaido trasformato e i suoi sottoposti. Nonostante il lord di Kuri sia ormai morto da molto tempo, sappiamo quanto i Nove Foderi Rossi vogliano fare di tutto per realizzare il suo sogno, e sono disposti a morire avendoci provato piuttosto che arrendersi all'immenso potere di Kaido.

"Fuggire? Non farmi ridere! Siamo stanchi di fuggire e di nasconderci! Lasciaci solo morire! Come i Samurai di Lord Oden! Una volta che avremo preso la tua testa, sia chiaro!" Sono queste le parole usate dai samurai prima di ripartire all'attacco con le loro katane. Cosa credete succederà ai Nove Foderi Rossi nel prossimo capitolo? Fatecelo sapere con un commento qui sotto.

Ricordiamo che ONE PIECE si trova attualmente in una lunga pausa, e vi lasciamo ad un fedelissimo cosplay di Sanji.