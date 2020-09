ONE PIECE 991: Franky si prepara per il suo primo grande scontro a Wano Kuni

Gli ultimi capitoli di ONE PIECE hanno posto le basi per le battaglie che ci condurranno alla conclusione della saga del Paese di Wa, e mentre i Nove Foderi Rossi si sono scagliati direttamente contro Kaido, i Mugiwara si sono divisi nuovamente nella confusione generale di Onigashima, e di fronte ad avversari molto potenti.

La guerra scoppiata in seguito al piano rivelato dall'imperatore Kaido, ha sconvolto tutti gli abitanti dell'isola, portando solo più trambusto ad una situazione che si presentava già abbastanza complicata. Dopo una veloce reunion, i pirati di Cappello di Paglia hanno intrapreso strade diverse, trovandosi contro diversi esponenti della ciurma di Kaido.

Luffy, Sanji e Zoro sono uniti mentre avanzano verso l'Imperatore, per dare sostegno ai samurai guidati da Kin'emon, Nami e Usop sembrano aver trovato dei degni avversari, mentre Franky e Jinbe si sono ritrovati di fronte ad alcuni Numbers. Queste creature, frutto di esperimenti condotti a Punk Hazard per ricreare gli antichi giganti, hanno seminato solo distruzione su Onigashima, e sembra che uno di loro, Hatcha, sia stato colpito e attratto dall'enorme forma robot di Franky.

Seguendo il consiglio di Jinbe, il carpentiere della ciurma comincia a correre alla massima velocità per evitare che il gigante si avvicini sempre di più ai samurai, ed essendo ormai separato dal resto della ciurma, nel prossimo capitolo potremmo vedere Franky combattere contro Hatcha. Ricordiamo che il manga di ONE PIECE è entrato in una lunga pausa, e vi lasciamo alla risposta di Oda riguardo l'uscita del capitolo 1000.