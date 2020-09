ONE PIECE 991: la nuova arma di Queen rischia di sconvolgere la battaglia

Queen fin dalla sua prima apparizione ha mostrato un carattere particolare, ma dal racconto dei suoi uomini sembra essere una sorta di scienziato per il gruppo dei pirati delle cento bestie. In ONE PIECE abbiamo già visto alcune delle sue creazioni, come ad esempio la piaga che si diffonde velocemente tra i detenuti.

L'omone capace di trasformarsi in un brachiosauro però sembra aver sperimentato molto oltre. In ONE PIECE 991, nelle fasi finali del capitolo, ha tirato fuori una mitragliatrice gatling e ha iniziato a sparare sulla folla, mirando in particolare a Roronoa Zoro e X-Drake. L'obiettivo dell'uomo era proprio di uccidere quest'ultimo, ormai rivelatosi essere una spia. A prima vista, X-Drake non si preoccupa ma poi osserva meglio i proiettili e teme che possa esserci qualcosa di più.

Considerata l'intelligenza di Queen e la sua bramosia di provare cose nuove, è possibile che l'uomo di Kaido sia riuscito a creare dei proiettili di agalmatolite, con i quali potrebbe davvero mettere in crisi qualunque utilizzatore dei Frutti del Diavolo. I proiettili di questo genere perforerebbero facilmente la pelle di chiunque e non solo, penetrando nel corpo e rimanendoci non consentirebbero più l'utilizzo dei poteri del portatore.

Un'arma quindi devastante da usare e che deve essere tolta di mezzo il più velocemente possibile. E potrebbero essere proprio Zoro e Drake in ONE PIECE 992 a occuparsi di quest'arma prima che sconvolga completamente la battaglia.