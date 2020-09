ONE PIECE 991: primi spoiler a sorpresa, in arrivo un importante combattimento

Da qualche tempo a questa parte alcuni insider sono riusciti a mettere mano con largo anticipo sulla rivista di Weekly Shonen Jump per svelare spoiler a sorpresa in anteprima. Anche questa settimana i consueti spoiler di ONE PIECE sono trapelati a distanza di circa una settimana esatta dalla sua uscita ufficiale.

Da qualche ora hanno fatto il giro del web i primi spoiler del capitolo 991 di ONE PIECE dopo che alcune fonti coreane hanno lasciato trapelare i primi contenuti dalla nuova puntata. La pausa prevista al termine del capitolo 990 è infine durata meno del previsto grazie agli sforzi degli insider, nonostante alcuni fan abbiano dimostrato il proprio disappunto per l'uscita tanto anticipata degli spoiler. Ad ogni modo, le prime novità qui seguono:

Titolo: "Lasciami Morire";

Alla fine, c'è una frase dove i Foderi Rossi dicono a Kaido: "In quanto samurai di Oden, lasciaci morire";

Rufy è d'accordo all'alleanza con Drake ma Zoro, Jinbe e Franky rifiutano e decidono di fermarlo;

Page One e Ulti attaccano i Mugiwara ma vengono intercettati da Nami e Usopp che riescono a distogliere la loro attenzione;

Mentre Drake è costretto a fronteggiare Zoro, Apoo appare improvvisamente per attaccarli entrambi. I due si trovano così a fronteggiare Apoo insieme;

Jack cade (non è stato specificato se in maniera figurata o peggio) a causa di Inuarashi e Nekomamushi nella loro forma Sulong. Kaido si prepara a combattere;

Kaido tenta di mettere fuori gioco Kinemon con il Boro Breath ma il suo potente attacco viene tagliato in due dal samurai;

Il capitolo si chiude con Kinemon che recita: "Lasciami morire";

Inoltre, i leak preannunciano nessuna pausa per la prossima settimana. E voi, invece, cosa ne pensate di questi primi spoiler? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.