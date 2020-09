ONE PIECE 991: finalmente rivelate le forme Sulogn dei samurai Nekomamushi e Inuarashi

Gli ultimi capitoli di ONE PIECE hanno posto le basi per gli scontri che ci porteranno verso la conclusione dell'arco narrativo del Paese di Wa. Da una parte abbiamo visto l'epico assalto dei Nove Foderi Rossi, che si sono scagliati direttamente contro l'imperatore Kaido, dall'altra sembra che ogni Mugiwara abbia trovato un avversario specifico.

Guidato dalla sua estrema fiducia nelle proprie abilità, Kaido ha inizialmente sottovalutato il gruppo di samurai comandato da Kin'emon, che si sono rivelati anche degli abili strateghi. I guerrieri avevano infatti calcolato che il loro attacco sarebbe avvenuto in una notte di luna piena, evento che ha consentito a Nekomamushi e Inuarashi di assumere la loro forma Sulong.

Come abbiamo già visto in passato con i personaggi di Carrot e Pekoms, i Visoni, umanoidi contraddistinti da tratti animaleschi, possono risvegliare la loro parte animale per diventare più forti e veloci, unicamente in queste notti.

Col proseguire del capitolo vediamo come in effetti sia Nekomamushi, Gatto-Vipera, e Inuarashi, Cane-Tempesta, riescano ad affrontare la ciurma di Kaido, è lo stesso imperatore ad affermare che quelle forme li hanno resi abbastanza potenti dal potersi misurare con i suoi uomini. In calce alla notizia potete trovare la tavola in cui si vedono le forme Sulong.

Ricordiamo che Nico Robin ha preso vita in un fantastico cosplay, e vi lasciamo alla risposta di Oda riguardo l'uscita del capitolo 1000.