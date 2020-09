ONE PIECE 991: finalmente svelate le battaglie di Nami e Usopp?

Il momento tanto atteso della battaglia a viso aperto tra la ciurma di cappello di paglia e quella delle cento bestie è arrivato. Tutti i lettori sono in attesa di qualche scontro singolo e che ci accompagnerà fino al finale della saga di Wanokuni, ma per ora non è arrivato. Eppure il capitolo 991 di ONE PIECE potrebbe averne svelato uno.

Durante la battaglia nella piazza di Onigashima, ancora nel caos dopo l'apparizione e la successiva sconfitta di alcuni Numbers, c'è stato l'arrivo anche di Page One e Ulti. I due fratelli dinosauro che appartengono al gruppo di Tobi Roppo sono riapparsi dopo essersi ripresi dalla sconfitta contro Yamato di diverse settimane fa.

Adesso che sono di nuovo al centro della bolgia, i due vanno in cerca di Rufy ma il protagonista di ONE PIECE viene difeso dai suoi alleati. In particolare è Usopp a distrarre Page One colpendolo con una stella verde, mentre poi il cecchino attira l'attenzione del duo verso di lui e verso Nami. I mugiwara non possono fare altro che scappare trascinandosi dietro i due avversari.

Questa scelta avvenuta in ONE PIECE 991 fa presupporre che Page One e Ulti saranno i due avversari di Usopp e Nami. I due sono molto tattici e poco inclini alla forza, ma insieme e con varie strategie potrebbero mettere a dura prova i fratelli dinosauro. Vedremo in ONE PIECE 992 se Oda confermerà questo scontro.