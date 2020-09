ONE PIECE 991: teorie e previsioni sul capitolo in attesa del ritorno del manga

ONE PIECE 991 non uscirà la prossima settimana con il numero 43 di Weekly Shonen Jump a causa della nuova pausa di Eiichiro Oda. Il mangaka sta continuando il rito lento degli ultimi mesi, innestatosi a causa delle difficoltà di pubblicazione dopo lo scoppio della pandemia di Coronavirus.

Approfittando di questa pausa, possiamo lanciarci in teorie e previsioni su ONE PIECE 991. Partiamo dal finale dello scorso capitolo, con X-Drake che ha chiesto l'aiuto di Rufy, sperando che le parole di Koby siano giuste. Il Mugiwara non sembra avere molto margine di rifiuto, considerato che l'altro pirata l'ha aiutato ad abbattere un Numbers.

X-Drake sarà sicuramente un prezioso alleato e cercherà anche sicurezza nel gruppo di protagonisti. Approfittando di ciò, potremmo già vedere qualche piccolo abbinamento di scontri mentre Rufy si dà da fare per salire sulla cupola di Onigashima.

Ci aspetteranno anche aggiornamenti dallo scontro con Jack, che al momento sta affrontando Inuarashi e Nekomamushi. Kaido non sembra invece essere molto interessati ai Foderi Rossi dato che non è stato mostrato un combattimento tra loro ed è possibile che per ora sarà tenuto in pausa. Una piccola parentesi potrebbe essere riservata anche a Yamato che sta seguendo Momonosuke e Shinobu per accompagnarli alla nave. Il suo aiuto sarà fondamentale al centro della piazza quindi dovrà tornare il prima possibile.

ONE PIECE 991 sarà pubblicato su MangaPlus domenica 27 settembre.