ONE PIECE 992 sta per arrivare: primi spoiler con poche immagini ma tanti eventi

ONE PIECE è pronto al ritorno dopo una lunga e imprevista pausa. I quattordici giorni di stop previsti sono finalmente terminati e i fan potranno riabbracciare una delle loro storie preferite nel prossimo numero di Weekly Shonen Jump, in programma per venerdì 16 a causa di un'uscita anticipata dovuta a una festività del prossimo lunedì.

Dopo i pochissimi spoiler di ONE PIECE 992 di qualche giorno fa, vediamo un riassunto completo e qualche immagine nuove di zecca. Il titolo di ONE PIECE 992 sarà "Resti" e nella pagina a colori ci sono i Mugiwara a bordo di un treno marino, intenti a mangiare.

A far partire il capitolo ci sono Big Mom, Perospero e Marco. Gli ultimi due hanno deciso di allearsi temporaneamente per scontrarsi con Kaido, ma Big Mom avvisa il figlio che la sua decisione di saldare un'alleanza è definitiva. Marco deve quindi accettare che la loro alleanza è già finita e, mentre scambiano qualche ultima parola, Carrot è nei paraggi e avvista Perospero. Decide di scontrarsi con lui per vendicare Pedro.

Rufy è ancora in corsa verso il castello, mentre Shinobu e Momonosuke scappano da Yamato. Black Maria è in attesa in uno dei piani più alti e sta suonando una canzone per i suoi subordinati. Sulla cima della cupola, il ruggito di Kaido si trasforma in un tuono che viene evitato dai Foderi Rossi che rispondono poi con un attacco all'unisono.

Nekomamushi usa il suo artiglio elettrico per colpire Kaido dritto in faccia, Kawamatsu usa la Amanogawa per colpirgli il collo e farglielo sanguinare, ma l'uomo pesce viene respinto via dall'imperatore. Poi è il turno di Inuarashi che attacca con la gamba-spada, seguito da Kiku e Izo. Kaido inizia a infastidirsi e utilizza di nuovo il Boro Breath ma Raizo utilizza un rotolo ninja per assorbirlo e rispedirlo indietro.

Inizia un brevissimo flashback dove vediamo i Foderi Rossi allenarsi dopo il ritorno di Oden. Il legittimo shogun voleva insegnare loro lo stile a due spade ma nessuno accettò, dicendo che avevano già trovato il loro stile. Toki rivela che si combattono spesso tra loro per ottenere il titolo di discepolo numero uno di Oden. L'uomo voleva insegnar loro anche il Ryuo, ma anche qui nessuno lo ascoltò.

Tornando al presente, Kinemon, Denjiro, Inuarashi e Ashura tirano fuori due spade e imitano lo stile di Oden. Attaccano Kaido tutti insieme usando la Togen Totsuka, colpendo Kaido nello stesso punto in cui fu ferito dal Kozuki in passato. La ferita di Kaido si apre e sanguina mentre gli occhi dell'imperatore diventano bianchi. ONE PIECE 992 sarà pubblicato su MangaPlus il 16 ottobre.