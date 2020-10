ONE PIECE 992: un'eccezionale battaglia sopra i tetti di Onigashima

Kaido delle Cento Bestie è una creatura, un essere, e non un semplice umano. Così è sempre stato descritto in ONE PIECE a causa della sua coriaceità, di una quasi immortalità che lo ha salvato da infinite esecuzioni e gesti che per altri sarebbero stati mortali. E l'essere più forte al mondo adesso è protagonista di una battaglia in ONE PIECE.

I primi spoiler di ONE PIECE 992 lo avevano anticipato, ma adesso possiamo vedere quanto Kaido sarà il protagonista del capitolo insieme ai Foderi Rossi di Oden Kozuki. Nonostante siano passati 20 anni, il gruppo di samurai dà la prova delle proprie capacità contro il potentissimo imperatore.

Il capitolo comincia con una pagina a colori e una copertina con Yamato, finalmente mostrata a colori. Mentre Marco e Perospero sono costretti a sciogliere l'alleanza a causa della decisione di Big Mom, l'imperatrice domanda alla fenice perché i figli di Barbabianca hanno fatto quella fine pietosa, aiutando gente come Rufy. La risposta di Marco è che loro possono vivere come meglio credono senza dover seguire per forza le parole del loro defunto padre adottivo.

Mentre Rufy si avvia verso la cupola, Yamato insegue Shinobu e Momonosuke, e Black Maria si dedica al cantare una canzone romantica, riprende la battaglia tra Kaido e i Nove Foderi Rossi. Eiichiro Oda regala doppie su doppie in un capitolo che scorre velocemente e con mosse da una parte e dall'altra. Soprattutto, i Foderi Rossi riescono con le loro tecniche a impensierire Kaido creandogli delle ferite. Prima Nekomamushi e Kawamatsu, poi Izo e Kiku, seguiti da Inuarashi, Raizo.

Tutti stanno letteralmente mettendo la propria vita in gioco mentre i pirati di Kaido assistono alla scena. Mentre alcuni brevissimi flashback ci regalano un'altra parte della storia di Oden e dei Foderi Rossi, Kin'emon, Ashuradouji, Inuarashi e Denjiro sfoderano lo stile a due spade. Con un attacco combinato, feriscono Kaido nello stesso punto in cui fu ferito da Oden tanti anni prima. ONE PIECE 993 arriverà la prossima settimana.