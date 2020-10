ONE PECE 992: Kaido e la nuova tecnica dei samurai

ONE PIECE torna dopo una pausa di due settimane dall'ultimo capitolo a causa di problemi di salute dell'autore, Eiichiro Oda. Scopriamo insieme il capitolo 992 di ONE PIECE e la nuova tecnica dei samurai.

Nel precedente capitolo di ONE PIECE avevamo lasciato i membri della ciurma di cappello di paglia ed i samurai alleati con loro nel bel mezzo della battaglia di Onigashima intenti a prevalere sugli imperatori Big Mom e Kaido. In particolare alla fine del capitolo abbiamo potuto constatare come Jack sia stato facilmente sconfitto dai Foderi Rossi, i fedeli samurai al servizio di Kozuki Oden, e vedere Kaido scagliarsi contro questi ultimi.

In queste nuove pagine vediamo finalmente i vassalli di Oden scontrarsi contro l'imperatore in forma di drago e, tramite lo Stile a 2 Spade di Oden e la tecnica Paradise Totsuka, riaprigli la ferita già infertagli 20 anni prima dal precedente shogun di Wano.

Un capitolo, questo, molto apprezzato per i combattimenti che da parecchio tempo non venivano mostrati per intero nella serie, soprattutto in seguito alla sconfitta di Jack, accennata sopra, di cui abbiamo potuto assistere solo al risultato. A seguito di questo capitolo diversi fan si sono chiesti se Kaido fosse in realtà più debole di quanto sembri o se viceversa è la forza dei Foderi Rossi ad esser stata sottovalutata finora. Voi cosa ne pensate?