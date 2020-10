ONE PIECE 992: primi spoiler in arrivo, niente pausa la prossima settimana

ONE PIECE si prepara finalmente a tornare dopo due lunghe settimane di pause a causa delle condizioni di salute dell'autore. Finalmente ripresosi dall'imprevisto, il sensei è immediatamente tornato al lavoro per realizzare il nuovo capitolo del suo capolavoro. Vediamo insieme i primi spoiler del capitolo 992.

La battaglia di Onigashima riprende a scorrere dopo le due settimane di interruzione, aggravate dai ritmi di Eiichiro Oda e da una pandemia che sta rendendo ancor più difficoltoso il rispetto delle scadenze. Nello scorso capitolo abbiamo avuto modo di vedere i prossimi avversari di Nami e Usopp, in quanto il sensei ha intenzione di dare il giusto spazio a tutti i personaggi che si sono finalmente riuniti dopo tanto tempo di separazione.

I primi leak arrivano direttamente da fonti coreane che confermano il titolo del capitolo 992, ovvero "Black Maria". Dagli spoiler, dunque, si evidenzia il continuo della battaglia tra i 9 Foderi Rossi e Kaido che nel frattempo tenta di abbattere gli avversari con un potente attacco del fulmine. A impedire che il colpo venga messo a segno ci pensa Kikunojo grazie a una tecnica della neve. Durante il capitolo, inoltre, apparirà Izo, che riuscirà persino a sparare un colpo contro Kaido, nonché colei che titola la puntata, Black Maria, uno dei sei combattenti volanti.

In attesa di spoiler più completi, in arrivo nelle prossime ore, è stato confermato che settimana prossima ONE PIECE non sarà in pausa.