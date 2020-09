ONE PIECE 992: quando arriva il prossimo capitolo e cosa dovremo aspettarci

ONE PIECE sta per raggiungere il culmine della saga di Wano. Mancano nove capitoli all'atteso ONE PIECE 1000 come ricorda il conto alla rovescia settimanale preparato dalla pagina ufficiale Twitter del manga. Ma prima di arrivare a quello ci vorranno diverse uscite che costruiranno lo scenario completo della battaglia tra Mugiwara e Cento Bestie.

Se finora abbiamo avuto piccoli scontri tra i due schieramenti con diverse vittorie per i protagonisti, non ci sono stati i classici abbinamenti uno contro uno. Anche se già nel capitolo 991 di ONE PIECE potremmo averne visto qualcuno. Per il momento, Nami e Usopp sono impegnati con Page One e Ulti mentre Franky sta attirando via dalla piazza il Numbers Haccha.

In ONE PIECE 992 vedremo altre di queste situazioni? La possibilità è che si generi qualche altra battaglia uno contro uno mentre pian piano si iniziano ad eliminare i Numbers rimanenti, per ora la minaccia più prossima. Zoro potrebbe essere il prossimo a sconfiggerne uno dato che Apoo sta richiamando i restanti giganti antichi proprio nella sua area. Anche Sanji deve ancora fare il suo debutto contro un Numbers e, data la sua vicinanza a Rufy, potrebbe essere costretto ad affrontarne uno.

Resta il fatto che probabilmente non vedremo lo scontro tra Kaido e i Nove Foderi Rossi che si sta tenendo sulla cima della cupola di Onigashima. Così come la battaglia tra Jack e i due capi dei Visoni, molto sarà lasciato all'offscreen e l'esito ci verrà forse mostrato una volta che Rufy giungerà nei paraggi. ONE PIECE 992 sarà pubblicato il 4 ottobre 2020 alle ore 18:00 su MangaPlus.