ONE PIECE 992 spoiler: l'anteprima di Weekly Shonen Jump anticipa la mossa di Rufy?

La battaglia di Onigashima ha subito una brusca interruzione nella sua pubblicazione a causa delle due settimane di pausa di ONE PIECE impreviste dalla redazione e dall'autore. Il capitolo 992 di ONE PIECE che doveva venir pubblicato la scorsa domenica è stato invece rimandato a venerdì 16 ottobre, ovvero tra ben otto giorni.

È presto quindi per i classici spoiler settimanali che arriveranno verosimilmente tra martedì e mercoledì. Tuttavia Weekly Shonen Jump ha come al solito introdotto sulla rivista le anticipazioni del prossimo numero, dove ONE PIECE torna con tanto di copertina e pagine a colori d'apertura. Oltre a questo messaggio per festeggiare il ritorno di Eiichiro Oda e le sue condizioni di salute ritornate ottime, ha però inserito anche un altro messaggio.

La rivista ha messo Rufy in bella mostra a occupare quasi tutta la pagina di anteprima di ONE PIECE 992 e ha rivelato che rivedremo il protagonista in versione Gear Fourth Snakeman. Finora a Onigashima, il capitano dei pirati di cappello di paglia ha utilizzato soltanto il Boundman, pertanto questa è un'anticipazione della rivista che fa capire che l'altra forma da combattimento rapido tornerà e che quindi Rufy sarà di nuovo al centro della battaglia contro qualche nemico.

Al momento Rufy sta cercando di raggiungere Kaido e i Foderi Rossi sul tetto della cupola, chi dovrà affrontare per riuscirci?