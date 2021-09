ONE PIECE 992, il trailer del prossimo episodio: cade la maschera

Così come il manga, anche l'anime di ONE PIECE prosegue ogni settimana. Anche in questo adattamento i Mugiwara sono giunti a Onigashima, quartier generale di Kaido dove si sta tenendo il festival annuale dove tutti gozzovigliano e si divertono. Ma quest'anno non è come i soliti proprio a causa dei protagonisti dell'anime.

Rufy ha incontrato un nuovo personaggio: il figlio di Kaido, Yamato, che si mostrerà davvero in pochi episodi. Il suo intervento è stato fondamentale per abbattere Ulti e far risparmiare forze al protagonista di ONE PIECE. La battaglia è stata breve e ora sembra che Rufy potrà dedicarsi ad altro, anche se le intenzioni del nuovo personaggio non sono ancora del tutto chiare.

Il trailer di ONE PIECE 992 ci mostra ancora Yamato e la sua voglia di entrare in contatto con Rufy. Il personaggio mostra le catene e sembra entrare in una discussione con il pirata col cappello di paglia. Nel frattempo, Orochi sta sbeffeggiando il piccolo Momonosuke, crocifisso, mentre tra i pirati delle cento bestie Jinbe e Nico Robin si sono ben integrati e infiltrati.

Nel finale del trailer disponibile in basso vediamo Yamato che getta la sua maschera e si mostra per chi è davvero. Nei prossimi episodi di ONE PIECE vedremo il ritorno della volontà di Oden.