ONE PIECE 993 e la battaglia infinita di Kaido: data e teorie sul prossimo capitolo

ONE PIECE 992 ci ha regalato un'emozionante battaglia. I Foderi Rossi e Kaido l'imperatore hanno proseguito una battaglia che dura da vent'anni e che tiene stretta l'isola di Wanokuni in una morsa. Questa notte tutto finirà in un modo o nell'altro, ma come?

Stavolta sembrano non esserci pause impreviste per il manga di Eiichiro Oda, con MangaPlus che spiega come ONE PIECE 993 sarà pubblicato domenica 25 ottobre alle ore 17:00, perché ricordiamo che tornerà l'ora solare e pertanto anche la pubblicazione il fuso orario con il Giappone si amplia.

Ma cosa succederà nel capitolo 993 di ONE PIECE? La battaglia tra i Foderi Rossi e Kaido per ora si è fermata con una ferita profonda inflitta all'imperatore, che non riesce a rispondere a dovere ai samurai di Wanokuni. La battaglia che continua da vent'anni potrebbe però prendere qualche piega inaspettata nel prossimo capitolo, con Kaido che finalmente decide di fare sul serio. Infatti per ora la creatura più forte è rimasta quasi inerme a subire i colpi dei suoi avversari.

Sarebbe il momento giusto per vedere Kaido utilizzare la sua forma ibrida. Tuttavia è difficile che il capitolo si concentrerà unicamente su quella battaglia. Sono infatti in ballo ancora alcune situazioni che coinvolgono Carrot e Yamato, ognuna con un proprio obiettivo, per non parlare di Marco che ora è di fronte a ben due nemici, uno dei quali è l'imperatrice Big Mom.

Marco contro Big Mom e Carrot in versione Sulong contro Perospero risulterebbe essere una battaglia di un certo fascino. Voi cosa vi aspettate dal prossimo capitolo di ONE PIECE? E intanto ci avviciniamo sempre di più al capitolo 1000 di ONE PIECE.