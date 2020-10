ONE PIECE 993: Il Festival del Fuoco rivela i sentimenti del popolo

La guerra imperversa su Onigashima e l'arco narrativo di Wano sembra aver raggiunto il suo apice, nel frattempo nella Capitale dei Fiori inizia il Festival del Fuoco ed è per questa occasione che l'ultimo capitolo di ONE PIECE ci lascia scoprire i veri sentimenti degli abitanti dell'isola soggiogata da Kaido.

Le nuove pagine del manga ci portano subito nella capitale dell'isola di Wano dove la popolazione per quest'unica giornata è in festa e l'assenza di Orochi permette loro di esprimere i propri reali pensieri. Grazie a questo piccolo sguardo sul popolo apprendiamo i veri sentimenti di paura nei confronti del imperatore e scopriamo che Oden Kozuki non è stato dimenticato.

Quest'ultimo, il precedente shogun, nei recenti flashback di ONE PIECE si era rivelato essere un personaggio molto carismatico che a suo tempo desiderava aprire i confini del paese ma venne fermato da Orochi che, con l'aiuto di Kaido, ne usurpò il posto di capo della nazione dando inizio, sul'isola di Wano, ad una nuova e tetra epoca nella quale la popolazione iniziò ad andare incontro ad una sempre maggior povertà.

Grazie al Festival del Fuoco che si svolge una volta l'anno il popolo può dimenticare tutte le proprie preoccupazioni e sentirsi libero per un giorno, ed è in occasione di questa festività che da alcuni dialoghi apprendiamo come ad alcuni abitanti piaccia immaginare che il clan dei Kozuki sia tornato e, radunando guerrieri da tutto il mondo, stia mettendo a ferro e fuoco Onigashima, luogo in cui si trovano Kaido ed Orochi. Inoltre, con l'assenza di quest'ultimo, molti sono sollevati in quanto per tutta la giornata nessuno verrà ucciso per mano dell'usurpatore.

Voi cosa ne pensate di queste nuove pagine? mentre ci si chiede se il capitolo 1000 di ONE PIECE verrà pubblicato entro fine anno i fan dell'opera continuano attentamente a seguirne le vicende, a questo proposito voglio riportarvi un nostro articolo su una delle ultime teorie di ONE PIECE smontata.