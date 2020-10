ONE PIECE 993, nuovi spoiler: arriva l'attacco shock per tutti

L'anime di ONE PIECE ha compiuto 21 anni, un traguardo storico che però sarà inevitabilmente superato. Sappiamo infatti che il manga proseguirà ancora per diversi anni e ora è in procinto di pubblicare il suo capitolo numero 1000. E sarà un capitolo eccezionale, a dire di Eiichiro Oda.

Ma per raggiungere il capitolo 1000, ONE PIECE dovrà passare prima dal capitolo 993. Questo verrà pubblicato domenica prossima su MangaPlus ma alcuni leak sono già stati pubblicati. Avevamo infatti visto l'urlo di Izo in una piccolissima vignetta, mentre adesso sono arrivati nuovi spoiler su ONE PIECE 993.

Le persone nella capitale dei fiori stanno festeggiando e si stanno godendo il festival del fuoco, sperando che i samurai al seguito dei Kozuki riescano a salvare Wanokuni sconfiggendo Kaido e la sua ciurma. Si passa poi a Onigashima dove viene rivelato che i proiettili sparati da Queen si chiamano "bingu", o un nome simile.

Si intravede poi Bao Fang, segretaria di Kaido, che ha il potere di osservare la scena nei posti in cui posiziona il suo gatto con l'occhio di carta sopra. Usando questo metodo, scova Yamato e invia l'informazione a King, il quale invia i Tobi Roppo. Questi devono rapire nuovamente Momonosuke e il primo ad arrivare sulla scena è Sasaki. I subordinati dell'uomo pesce sparano verso Shinobu, ma Yamato blocca l'attacco.

Si torna poi sulla cupola di Onigashima dove Kaido si è ripreso dall'attacco e ammette di vedere l'ombra di Oden dietro i Foderi Rossi. Ma dato che gli avversari non sono forti quanto il loro precedente signore, per loro è impossibile batterlo e lancia un nuovo attacco che sembra formato da lame di vento.

Alla fine, Kaido taglia un braccio a Kiku ed è questo che scatena l'urlo di Izo. Per ora non ci sono immagini su queste nuove scene, ma il capitolo 993 di ONE PIECE conferma il contrattacco violento di Kaido.