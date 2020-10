ONE PIECE 993: la rivincita dei nemici, e ora cosa ne sarà dei protagonisti?

Pur essendo quasi inscalfibile, ci sono stati dei momenti in cui il possente ed enorme Kaido delle Cento Bestie è stato ferito. Una di queste ferite è ancora lì sulla sua pelle, testimoniata da una cicatrice sul pettorale. Fu fatta da Oden Kozuki più di venti anni prima e di cui abbiamo conosciuto la storia con il flashback di ONE PIECE.

Tuttavia in ONE PIECE 992, Kaido ha subito una nuova ferita. Imprevedibilmente, i Foderi Rossi sono riusciti a causargli un buona ammontare di danno. Come continuerà la storia?

ONE PIECE 993 parte con il matrimonio tra Gotti e Laura sulla nave di Capone Bege, celebrando finalmente il sogno d'amore della figlia di Big Mom. Ma il centro dell'attenzione va prima su Wanokuni, dove il popolo sta festeggiando il Festival del Fuoco, e poi su Onigashima. Ovviamente è quest'ultimo lo scenario più importante dove si scopre qual è il vero potere dei proiettili sparati da Queen.

La piaga stavolta è il "demone di ghiaccio", che tramuta i feriti in enormi uomini ghiacciati che attaccano e trasformano anche chi è nei paraggi. La zona viene chiusa dato che, secondo Queen, chiunque sia presente sul piano è ormai spacciato. La scena si sposta poi a Rufy e Sanji che incontrano un Headliner con una mano a forma di gorilla. Interviene Jinbe che spazza via tutti i nemici nella zona, provocando anche la reazione piccata di Sanji.

Intanto Bao Huang scova Shinobu, Momonosuke e Yamato e riferisce tutto a King. L'ordine per i pirati delle Cento Bestie è di uccidere Momonosuke, cosa che allenterà la ribellione. Il primo ad arrivare sul posto è Sasaki con il suo gruppo: questi feriscono gravemente Shinobu mentre Yamato si prepara alla battaglia.

Infine viene dedicato uno sguardo anche alla cupola. Kaido si riprende prima di un ulteriore colpo dei samurai e lancia un'onda di vento tagliente e uno degli attacchi ferisce Kiku strappandogli un braccio. ONE PIECE tornerà col capitolo 994 la prossima settimana.