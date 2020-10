ONE PIECE 993 spoiler completi: nel riassunto del capitolo parte la controffensiva

La battaglia tra Rufy e Kaido continua. Nel capitolo 992 di ONE PIECE però tutti gli sguardi si sono concentrati sul combattimento tra i Foderi Rossi e Kaido. I samurai hanno fatto vedere di che pasta sono fatti, scioccando sia Kaido che i suoi uomini. Ma cosa accadrà nel prossimo capitolo del manga?

Una risposta ce l'hanno già data i primissimi spoiler di ONE PIECE 993 che ora sono stati approfonditi e ampliati grazie ai nuovi leak provenienti dalla rete. E questi confermano il contrattacco di tutte le forze. Mentre si festeggia il matrimonio di Laura e Gotti sulla nave di Bege e a Wanokuni si festeggia il Festival del Fuoco, i combattimenti a Onigashima non si fermano.

Queen sta usando dei proiettili di sua creazione, il "Ice Ogre", che tramuta chi viene colpito in demoni glaciali con tanto di corna, i quali vanno a mordere le persone nei paraggi. Rufy e Sanji si confrontano con un Headliner della ciurma nemica con un corpo da gorilla. Sembra forte e Rufy si ferma a combattere, ma Sanji lo blocca dicendo che sarà in grado di sistemarlo in pochi secondi. Tuttavia Jinbe appare e leva di mezzo lui e tutti gli altri nemici nei paraggi. Sanji è infastidito dal fatto che a Jinbe riesca tutto così bene. Il terzetto si muove poi verso la cupola di Onigashima.

Si passa poi a Yamato, Shinobu e Momonosuke. Il terzetto è scoperto da uno dei gatti di Bao Huang che informa King. La calamità avvisa tutti che Momonosuke va ucciso, così Sasaki e un'armata si recano in zona. Gli uomini sparano verso Momonosuke che viene protetta da Shinobu, mentre Yamato è pronta ad affrontare Sasaki.

Sulla cupola di Onigashima, Kaido rivela di aver visto l'ombra di Oden dietro i Foderi Rossi. Ma è tutto inutile e, nonostante il sangue che sgorga dalla ferita, non sono abbastanza forti per batterlo. Attiva una nuova tecnica, il Kamaitachi con cui taglia un braccio a Kiku. ONE PIECE 993 sarà pubblicato ufficialmente su MangaPlus domenica alle ore 17:00 in inglese e spagnolo.