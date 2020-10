ONE PIECE 993: spoiler in anticipo e lieta notizia per i fan

L'avvicinamento a ONE PIECE 1000 prosegue incessabilmente. Anche se con qualche incidente di percorso, Eiichiro Oda riesce a portare un buon numero di capitoli al mese e potrebbe, entro fine anno, riuscire ancora a sfornare quel capitolo quasi mitologico, considerato il numero che rappresenta. Senza contare che potrebbe essere davvero d'impatto.

Manca ancora un po' però a quel fatidico momento. Non sappiamo se sarà pubblicato nel 2020 o nel 2021, ma intanto i lettori si sono goduti il capitolo 992 di ONE PIECE. Kaido e i Foderi Rossi sono stati al centro di un combattimento a dir poco sensazionale, sorprendendo per la qualità dei secondi. Chi vincerà? I primi spoiler di ONE PIECE 993 usciti con largo anticipo potrebbero premettere la risposta a questa domanda.

Nella primissima immagine che potete vedere in basso è presente una piccola porzione della scena finale del capitolo. Izo viene intravisto in entrambe le vignette ed è visibilmente arrabbiato mentre urla qualcosa. Significa che qualcuno del gruppo, forse Kiku, morirà per mano di Kaido in questo capitolo. Intanto però ci sono anche altre informazioni su ONE PIECE 993: il titolo sarà "il sogno di Wanokuni" e vedrà Lola e Gotti sposarsi nelle avventure di copertina.

Inoltre, la cosa che sarà più lieta per i fan, è che non ci sono annunci di stop per ONE PIECE. Per questo il capitolo 994 dovrebbe arrivare regolarmente il primo novembre, salvo nuove pause completamente impreviste.