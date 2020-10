ONE PIECE 994, data e previsioni: cosa succederà dopo il cliffhanger dello scorso capitolo

Sono momenti esaltanti quelli di ONE PIECE. Eiichiro Oda ha iniziato a programmare le prime battaglie uno contro uno di Onigashima, e piano piano sta procedendo nel completare tutti gli schemi. Mentre prosegue anche lo scontro sulla cupola, in ONE PIECE 993 abbiamo visto nuove schermaglie nella piazza in basso.

Con l'ascesa di Rufy, Sanji e Jinbe verso la cima della torre, inevitabilmente troveremo nemici sempre più forti a bloccarli. Mentre il capitano dei Mugiwara proseguirà fino a Kaido, gli altri due si staccheranno per affrontare vari nemici. All'appello mancano King, Queen, Who's Who, Hawkins, Black Maria che potrebbero trovare a breve il loro avversario.

ONE PIECE 994 ci regalerà sicuramente un altro scontro uno contro uno. Dopo aver confermato Yamato contro Sasaki, uno dei cinque personaggi di Kaido citati sopra, se non più di uno, potrebbe essere costretto ad affrontare uno tra Sanji e Jinbe. Considerato l'andamento, potremmo vedere l'inizio di una nuova battaglia in ogni capitolo.

Ma molta attenzione sarà rivolta anche a ciò che sta accadendo sulla cupola. Il contrattacco di Kaido sembra essere iniziato e Kiku è stato la prima vittima dei Foderi Rossi. Dopo le lame di vento dell'imperatore infatti Kiku ha perso un braccio e inevitabilmente arriveranno altre problematiche per gli altri guerrieri che non sono riusciti a infliggere troppi danni al loro nemico.

ONE PIECE 994 debutterà domenica primo novembre su MangaPlus, in inglese e spagnolo.