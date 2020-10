ONE PIECE 994: i primi spoiler confermano un elemento del capitolo

Domenica è stato pubblicato ONE PIECE 993 su MangaPlus. Battaglie, scene impreviste, contrattacchi e quant'altro hanno animato il capitolo del manga di Eiichiro Oda. Manca quindi ancora un po' prima di poter vedere cosa accadrà in ONE PIECE 994, previsto per domenica prossima. Ma in rete già hanno iniziato a circolare alcune anticipazioni.

Dopo aver fatto le nostre previsioni, ci aspettavamo un contrattacco di Kaido. Un'altra cosa che ci aspettavamo era il ritorno in pausa di ONE PIECE, dato che Eiichiro Oda ha fatto ben tre settimane di pubblicazione continua senza stop. Ormai è diventato un appuntamento fisso che difficilmente viene scardinato. Oltre questa notizia però sono stati rivelati altri spoiler di ONE PIECE 994.

O meglio, finora è stato anticipato solo un altro elemento del capitolo, ovvero il titolo. Talvolta questo non serve, ma in questo caso è abbastanza eloquente e ci introduce ai contenuti che vedremo domenica. ONE PIECE 994 si intitola "L'altro mio nome è Yamato", facendo capire che ci sarà un grosso focus proprio sulla figlia di Kaido.

Dato il suo confronto con Sasaki e la presenza nei paraggi di Shinobu e Momonosuke, è probabile che la battaglia con il Tobi Roppo inizierà e porterà alla luce alcuni dei pensieri di Yamato che magari potrebbe anche finalmente svestire i panni di Oden Kozuki. Vi aspettavate questa scelta da parte di Eiichiro Oda?