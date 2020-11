ONE PIECE 994: uno sguardo alle tavole originali di Eiiciro Oda

La battaglia incombe su Onigashima e, mentre i samurai si scontrano con i pirati, noi lettori abbiamo la possibilità di dare un occhiata alle tavole originali del capitolo 994 di ONE PIECE senza alcuna modifica apportata dall'editor.

Il famoso manga di Eiichiro Oda è giunto a quello che sembrerebbe essere il climax del racconto. Dopo un flashback che ha rivelato incredibili parti della storia precedente agli eventi narrati, riguardante anche il celeberrimo re dei pirati, attualmente la narrazione ha portato ad una guerra sull'isola di Onigashima tra i Pirati delle Cento Bestie capitanati da Kaido ed un alleanza formata da diversi pirati, tra cui la ciurma di Cappello di Paglia, visoni e samurai.

Tramite il Tweet riportato al termine della news possiamo vedere le foto di quelle che sarebbero le tavole originali disegnate dall'autore. Nella prima immagine possiamo vedere la prima tavola del capitolo rappresentante Kaido, nella sua forma drago, e Kiku, dopo aver subito l'attacco dell'imperatore che l'ha privata del braccio, particolare della storia di ONE PIECE che abbiamo già approfondito in un altro articolo. Dalla seconda alla quarta foto osserviamo, in quest'ordine, un primo piano del volto di Kaido nella sua forma umana, Luffy intento a correre per raggiungere il tetto di Onigashima ed il volto di Kinemon.

Mentre attendiamo il prossimo capitolo ed il proseguire della guerra in molti si chiedono quanto tempo impiegherà il manga ONE PIECE a mostrarci l'arrivo di Luffy nel luogo in cui si trova l'imperatore. nel frattempo godiamoci i disegni originali del maestro.