ONE PIECE 994 spoiler: arriva la dichiarazione di Yamato

Siamo solo al martedì, ma i vari leaker che si occupano di postare le varie anticipazioni di ONE PIECE in rete sono già in fermento. Dopo le prime novità risalenti a ieri, ovvero la pausa di ONE PIECE, e a oggi, cioè il titolo di ONE PIECE 994, ci sono altre novità.

Vediamo insieme i primi spoiler di ONE PIECE 994 che riassumono le nuove informazioni, purtroppo senza immagini ma con qualche bozza di disegno che riassume ciò che succederà. Si torna alla battaglia della cupola con Kin'emon che usa la sua tecnica di fuoco per cauterizzare la grave ferita di Kiku. A Kaido è sempre piaciuta l'essenza di un samurai e di come la morte completi la vita di un uomo. Torna poi nella sua versione umana, abbandonando quindi quella da drago.

Rufy, Sanji e Jinbe continuano la loro scalata ma incontrano ancora tanti Headliners di alto rango, ma riescono a cavarsela per ora. In piazza invece si vede che i proiettili di Queen stanno possedendo sia nemici che alleati. Chopper pensa che Queen abbia l'antidoto e si vede la calamità che ne dà una dose ad Apoo. Quest'ultimo non deve farla cadere in mani nemiche altrimenti verrà giustiziato senza pietà da Queen. Tutti però iniziano a inseguirlo.

Si torna allo scontro tra Yamato e Sasaki. Yamato si sta occupando di alcuni pirati di basso livello bloccando anche gli attacchi diretti verso Momonosuke col proprio corpo. Il bambino chiede come mai abbia detto il nome di Oden prima, quando Yamato ritorna alla frase del titolo dicendo che "L'altro mio nome è Yamato e io posso morire per te!". Con questa dichiarazione, si conclude il capitolo 994 di ONE PIECE.