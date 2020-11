ONE PIECE 995: battaglia aperta tra Marco e Big Mom

Il nuovo capitolo di ONE PIECE si apre con un incredibile scontro che vede protagonisti Marco la Fenice, l'ex comandante della prima divisione dei pirati di Barbabianca, e l'imperatrice Big Mom. Andiamo a vedere cosa è successo.

Ad Onigashima è in corso la grande battaglia per la liberazione del paese di Wano e, mentre svariati pirati e samurai si affrontano in diversi luoghi dell'isola, nelle recenti pagine del manga avevamo potuto vedere l'imperatrice discutere animatamente con Marco ed ora sembra che appena dopo lo scambio di vedute i due personaggi abbiano iniziato uno scontro. Il nuovo capitolo si apre infatti con l'ex comandante intento ad impedire a Big Mom l'accesso al centro dell'isola affermando che, nonostante non sia ancora ben conscio del proprio ruolo in questa guerra, conosce bene il pericolo che costituisce la piratessa.

Durante lo scontro veniamo a conoscenza dell'inefficacia delle fiamme di Prometheus contro quelle della Fenice, ma nonostante ciò la donna riesce ad afferrare il pirata per il collo permettendo così a suo figlio Perospero di prenderlo di mira col proprio arco. Fortunatamente, per fermare quest'ultimo, intervengono Wanda e Carrot nelle loro forme Sulong, dopodiché sia l'imperatrice che Marco rivolgono la propria attenzione al centro dell'isola, luogo in cui imperversa la guerra ed uno dei protagonisti di ONE PIECE sembra essere affetto da un virus.

Cosa ne pensate di questo scontro? E secondo voi quale sarà il ruolo di marco in questa battaglia? Nell'attesa delle prossime pubblicazioni del manga porto alla vostra attenzione questo fantastico cosplay in versione femminile di Franky da ONE PIECE.