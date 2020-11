ONE PIECE 995: una battaglia tra pezzi grossi e un salvataggio imprevisto

Sono passate due settimane da ONE PIECE 994. Il manga si era infatti preso una pausa temporanea da Weekly Shonen Jump. Ma la rivista è pronta a pubblicare il capitolo 995 di ONE PIECE sul prossimo numero, vediamo cosa accadrà.

Concluse le miniavventure di Capone Bege e la sua ciurma, la prima pagina di ONE PIECE 995 ci mostra un Rufy che non riesce a studiare, mentre il titolo viene rivelato essere "Il giuramento di una kunoichi". Lontani dalla scena principale, Big Mom sta affrontando Marco. La fenice riesce a contrastare il fuoco di Prometheus senza problemi, ma l'imperatrice afferra l'avversario e lo rende inerme al colpo di Perospero. Ma prima che quest'ultimo possa attaccare, Wanda e Carrot in forma Sulong lo attaccano al viso, sfregiandolo.

Le due mink vogliono vendicarsi per la morte di Pedro e saranno loro due ad occuparsi del caramellaio di Big Mom. L'imperatrice invece vuole essere al centro della battaglia e, dopo aver lasciato andare Marco e aver rivelato di non avere anime da usare contro di lui, torna verso la piazza principale di Onigashima. Dovrà essere Marco a fermarla, ma l'uomo sente le urla provocate dalla malattia di Queen.

Apoo sta continuando a scappare ma viene attaccato da Zoro e X-Drake. Queen osserva la scena e pensa di uccidere il prima possibile il secondo e il terzo uomo più forti della ciurma di Rufy, ma non si aspettava che un Vinsmoke fosse nel gruppo nemico. Chopper intanto capisce qualcosa sulla malattia grazie a Brook, ma purtroppo viene colpito al braccio destro e inizia a congelarsi.

Poco fuori da quell'area, Usopp e Nami stanno perdendo la battaglia contro Page One e Ulti. Nami è a terra ferita, Usopp anche ha perso sangue sul viso. Riesce comunque a colpire Ulti, che viene velocemente liberata da Page One. I due dinosauri non hanno problemi contro gli attacchi di Usopp che invece viene colpito pesantemente alla testa da Ulti. La ragazza afferra poi Nami per costringerla a rimangiarsi le parole di Rufy, ma la navigatrice afferma che Rufy diventerà il Re dei Pirati. Poco prima del colpo finale, nell'ultima pagina di ONE PIECE 995 interviene Tama che fa attaccare Ulti dal suo Komainu. La giovane kunoichi è arrivata a salvare la situazione?